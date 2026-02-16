Президент Чехії розкрив, скільки зброї передали для ЗСУ

Петр Павел / © скриншот з відео

Чехія допомогла Україні отримати вже 4,4 мільйона великокаліберних боєприпасів. Президент Чехії Петр Павел зауважив, що цю програму треба продовжувати, бо це єдиний надійний спосіб забезпечити ЗСУ зброєю. Без них українська армія не зможе ефективно захищатися.

Про це президент Чехії розповів для видання Odkryto.

Роль ініціативи у війні

За словами чеського лідера, цей механізм став ключовим джерелом озброєння для української армії. У минулому саме завдяки цій програмі було отримано понад 50% усіх боєприпасів великого калібру, які надійшли до України. Тільки за минулий рік обсяг поставок склав майже 2 мільйони одиниць.

«Можна сказати, що вона була життєво важливою для України. І вона продовжує бути такою, бо в нас поки що немає їй альтернативи», — заявив Петр Павел в інтерв’ю Odkryto.

Він додав, що без стабільного постачання снарядів ефективне планування оборонних операцій для Збройних сил України було б неможливим. Прага не лише виступила ініціатором процесу, а й розробила унікальну логістичну систему. Вона дозволяє акумулювати фінанси від щонайменше 15 країн-партнерів, знаходити дефіцитні ресурси на світових ринках та доставляти їх в Україну в найкоротші терміни за оптимальними цінами.

Прозорість та фінансовий контроль

Попри внутрішню політичну критику в Чехії щодо прозорості витрат, президент підкреслив, що жоден із міжнародних донорів не висловив зауважень. За словами Павела, до процесу залучили аудиторів від найбільших країн-благодійників, які контролюють мільярдні потоки коштів.

«Від жодного з них ми не отримали жодної критики, яка б вказувала на якісь помилки в прозорості чи корупцію», — зауважив президент.

Петр Павел резюмував, що будь-які звинувачення на адресу компаній-постачальників мають розслідуватися. Проте це не повинно ставити під загрозу саму ініціативу, яка користується високою довірою міжнародних союзників та офіційного Києва.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що Росія не налаштована на припинення своєї війни проти України. Водночас Київ потребує більшої та швидшої військової підтримки для мирного врегулювання.

Окрім цього, раніше Петр Павел відповів на критику з боку міністра закордонних справ Петра Мацінки, який звинуватив главу держави у самовільних заявах під час нещодавнього візиту до України. Йдеться про пропозицію надати Україні кілька легких бойових літаків для боротьби з ворожими безпілотниками.