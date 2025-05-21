Президент Чехії заявив про "подарунок", який США можуть зробити для Кремля

Президент Чехії Петр Павел / © Associated Press

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Вихід Сполучених Штатів Америки з переговорного процесу щодо припинення вогню в Україні стане “подарунком” для Кремля.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє інформаційне агентство Euractiv.

“Я сприймаю заяви Дональда Трампа як вияв розчарування тим, що справи йдуть не так, як він сподівався, а саме що він зможе швидко досягти згоди з президентом Путіним і оголосити мир в Україні, а також відновити економічні відносини з Росією”, — висловився чеський президент.

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Павел переконаний, що Москва свідомо затягує мирний процес своїми заявами про нібито “підготовку меморандуму”. Це дозволяє Росії виграти кілька місяців та уникнути відповідальності.

Президент Чехії наголошує на тому, що необхідний скоординований тиск на Росію. Зокрема, після заяв Вашингтона про плани запровадити 500% тарифи до країн, які торгують енергоресурсами з РФ, у Москві зросло занепокоєння.

“Я думаю, що нарешті настав час для дуже серйозної розмови з нашими американськими союзниками про те, як розробити економічні та фінансові заходи такого масштабу, щоб Росія справді відчула їхній вплив”, — додав президент Чехії.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що американський президент США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на “фюрера” Кремля Володимира Путіна.

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Тим часом новий президент Румунії Нікушор Дан зробив заяву про мир в Україні. Так, він висловив думку про те, що мир настане нескоро, а компроміси з диктатором Володимиром Путіним не гарантують справедливого миру.

Дата публікації 16:01, 20.05.25 Кількість переглядів 221 Трамп проти, але ЄС все одно наносить новий удар по Росії | Що сталося