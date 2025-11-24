Президент Чехії застеріг, до чого може призвести виключення України з переговорів

Президент Чехії Петр Павел / © Associated Press

Реклама

Україна повинна бути включена в будь-які переговори щодо врегулювання конфлікту з Росією. Виключення Києва з процесу може нагадати події 1938 року, коли без участі Чехословаччини був підписаний Мюнхенський договір.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає The Guardian.

«Це їхня територія, їхня країна, їхні люди, їхнє життя», — наголосив Павел. Він застеріг, що будь-які рішення без істотної участі України можуть повторити «Мюнхенську зраду».

Реклама

Мюнхенський договір 1938 року дозволив фашистській Італії та нацистській Німеччині анексувати частини Чехословаччини без участі самої країни, що призвело до її значного територіального обмеження.

Президент Чехії також висловив сумнів щодо деяких початкових вимог Росії, зокрема щодо обмеження права України вступати до НАТО або ЄС. Павел, який раніше обіймав посаду генерала НАТО, зазначив, що хоча для українців втрата навіть невеликої території є болісною, на полі бою «реалістично певна втрата територій [на користь Росії] дуже ймовірна». Він підкреслив, що така територія ніколи не повинна визнаватися «легальною російською».

Павел закликав західні країни вирішувати більш широкі питання з Росією, включно з переглядом угод щодо контролю озброєнь та регулювання військових навчань, і наголосив, що НАТО діє винятково для захисту територій союзників, не маючи наміру контролювати російську територію.

«Якщо Росія зрозуміє, що ми слабкі або нерішучі, вона скористається можливістю. До цього часу ми ефективно стримували агресію проти союзників НАТО. Але якщо партнери НАТО продемонструють недостатню рішучість у захисті одне одного, це створить простір для Росії», — застеріг президент Чехії.

Реклама

Він також зазначив, що обмежені військові дії проти невеликої країни НАТО, наприклад, частини Естонії, можуть підірвати довіру до Альянсу, якщо рішення щодо статті 5 не буде ухвалено, що стане значною перемогою Росії.

«Я не сказав би, що це великий знак питання, але чесно кажучи, нам потрібно виконати ще певну роботу», — додав Павел, коментуючи здатність НАТО захищати території союзників.

Нагадаємо, раніше президент Чехії вимагав від будь-якого мирного плану гарантій для України від повторної агресії.