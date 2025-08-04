Президент Чехії зробив неоднозначну заяву про окупацію частин України

Петр Павел / © Associated Press

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Окупація агресоркою Росією частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави. У нинішній ситуації було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Київ, щоб він негайно звільнив всі тимчасово захоплені РФ регіони.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю BBC.

"Наразі Україна, при всій підтримці Заходу, не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", – заявив чеський лідер.

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Павел наголошує на тому, що необхідно надавати військову допомогу Україні. Втім, переконаний президент Чехії, війну не можна виграти на полі бою.

З його слів, більш потужним інструментом для того, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів, є економічний тиск з боку Європи і США. Мовляв, це “в інтересах обох сторін Атлантики”.

"З огляду на нинішній стан російської економіки, (росіяни) не зможуть довго витримувати економічний тиск. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть реалізовані, у Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів, від чого вона поки що відмовляється", – сказав Павел.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, Росія не зацікавлена у компромісах, якщо вони не будуть означати капітуляції України. Ба більше - Москва надалі просуває провокативну риторику для підриву єдності США та Європи

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Нагадаємо, у німецьких архівах виявили докази того, що теперішній президент-диктатор РФ Володимир Путін мріяв про Крим ще в 90-х. Окрім півострова, йдеться про схід України та навіть північ Казахстану.