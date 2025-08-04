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Президент Чехії зробив неоднозначну заяву про окупацію частин України
Павел вважає російську окупацію частин України прийнятною ціною її виживання.
Окупація агресоркою Росією частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави. У нинішній ситуації було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Київ, щоб він негайно звільнив всі тимчасово захоплені РФ регіони.
Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю BBC.
"Наразі Україна, при всій підтримці Заходу, не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", – заявив чеський лідер.
Павел наголошує на тому, що необхідно надавати військову допомогу Україні. Втім, переконаний президент Чехії, війну не можна виграти на полі бою.
З його слів, більш потужним інструментом для того, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів, є економічний тиск з боку Європи і США. Мовляв, це “в інтересах обох сторін Атлантики”.
"З огляду на нинішній стан російської економіки, (росіяни) не зможуть довго витримувати економічний тиск. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть реалізовані, у Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів, від чого вона поки що відмовляється", – сказав Павел.
Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, Росія не зацікавлена у компромісах, якщо вони не будуть означати капітуляції України. Ба більше - Москва надалі просуває провокативну риторику для підриву єдності США та Європи
Нагадаємо, у німецьких архівах виявили докази того, що теперішній президент-диктатор РФ Володимир Путін мріяв про Крим ще в 90-х. Окрім півострова, йдеться про схід України та навіть північ Казахстану.