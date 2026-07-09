Президент Чехії зробив тривожну заяву про мирні переговори і назвав критичну дату для України

Петр Павел. / © Associated Press

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Україна має два місяці, аби відновити мирні переговори. Існує ризик, що Російська Федерація посилить військові дії.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтервʼю The Telegraph під час саміту НАТО.

Він акцентував на тому, що зараз з’явилося обмежене «вікно можливостей», щоб посилити тиск на Москву. Павел припустив, що після парламентських виборів 20 вересня російський диктатор Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію.

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«У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори відбудуться, вікно можливостей звузиться», — наголосив чеський лідер.

З його слів, союзники мають використати нинішній тиск на Росію, аби змусити Кремль сісти за стіл переговорів уже найближчими тижнями.

«Росія зараз стикається з численними внутрішніми проблемами та викликами. Невдоволення війною серед суспільства дедалі зростає. Путіну буде дедалі важче зберігати стабільність усередині країни. Якщо цей тиск збережеться, а Україна надалі успішно буде завдавати ударів по цілях у глибині російської території, — це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів», — заявив Петр Павел.

Він також наголосив на тому, що Альянс має «надавати Україні все необхідне для успішної оборони», а також тиснути на Росію, аби переконати Кремль, що «немає іншого вибору, окрім як вести переговори, а не зазнати поразки, продовжуючи війну».

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Мирні переговори — останні новини

Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО заявив, що Україні та Росії давно треба укласти мирну угоду. Окрім того, він знову порівняв війну з двома дітьми, які б’ються в парку, мовляв, «іноді треба дозволити їм битися».

Водночас у НАТО назвали сценарій війни до кінця року. Альянс підтримує дипломатичні зусилля, але наразі немає жодних реальних сигналів про те, що Москва готова змінити свої агресивні наміри чи піти на серйозні поступки.

Окрім того, український президент Володимир Зеленський заявив, що вирішальна фаза війни перейшла з суші та моря в повітря, стверджуючи, що «битва в небі» визначить результат конфлікту.

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