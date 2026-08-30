Президент Естонії назвав терміни можливого нападу Росії

Алар Каріс

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Росія навряд чи наважиться напасти на Естонію найближчим часом, однак у майбутньому ситуація може суттєво змінитися. Таллінн уже готується до різних сценаріїв, хоча однією з головних проблем залишається захист цивільного населення.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс в ефірі «Еспресо».

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За оцінкою Каріса, зараз Росія перебуває у слабкому становищі, тому безпосередньої загрози нападу найближчим часом він не бачить. Водночас прогнозувати поведінку Москви на багато років уперед неможливо.

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Президент Естонії звернув увагу на перспективу найближчих 5, 10 або 15 років. За такий проміжок часу обставини можуть змінитися, тому країна має готуватися заздалегідь, а не чекати появи безпосередньої загрози.

«Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива», — додав Каріс.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО.

«Якщо в когось є така кришталева куля — чудово. Я просто не бачу ані доказів, ані фактів, які б це підтверджували. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу — НАТО», — сказав Стуб.

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