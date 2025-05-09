Президент Фінляндії натякнув на суттєві зрушення між Україною та РФ: подробиці заяви

Александр Стубб / © Getty Images

Реклама

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Ключовою темою обговорень стало перемир’я між Україною та Росією.

Про це повідомляє фінський телеканал Yle.

Розмова відбулася 8 травня. У ній також взяв участь прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре. За словами Стубба, діалог був конструктивним і містив «значні кроки вперед» у напрямку мирного врегулювання.

Реклама

«Ми обговорювали припинення вогню. США висловили свою прихильність цьому процесу. Це надзвичайно важливо як для України, так і для всього світу», — підкреслив Стубб.

За словами фінського лідера, розмова з Трампом тривала приблизно 15–20 хвилин. Обговорили не лише перемир’я, а й попередній контакт Трампа із Зеленським.

Прем’єр Норвегії Стьоре також позитивно оцінив бесіду: «Розмова виявилася корисною, і Трамп висловив прихильність досягненню миру в Україні».

Фінський президент уточнив, що після цих перемовин Дональд Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social допис із вимогою оголосити 30-денне перемир’я між Україною та Росією.

Реклама

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон попередив Росію про наслідки, якщо вона відмовиться припинити бойові дії проти України. Він додав, що відповідь буде рішучою та скоординованою з усією Європою та США.

Також лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві висловив сподівання, що дипломатичні зусилля призведуть до укладення «справедливої» мирної угоди щодо України.