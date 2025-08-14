Президент Фінляндії назвав найближчі тижні вирішальними для миру в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Getty Images

Реклама

Країни Заходу зараз інтенсивно працюють над тим, щоб забезпечити тривалий мир між Росією та Україною.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у соцмережі X.

Він розповів, що взяв участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, назвавши цю розмову «чудовою».

Реклама

«Спільні погляди і єдність. Ми разом працюємо над припиненням вогню і встановленням міцного миру. Ми підтримуємо Україну на кожному кроці шляху. Найближчі кілька днів і тижнів можуть виявитися вирішальними», — зазначив фінський лідер.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання.

Ми раніше інформували, що Трамп не виключає, що після зустрічі з Путіним він може швидко організувати саміт РФ, США та України.