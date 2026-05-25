Президент Фінляндії назвав умову миру з РФ і натякнув на свою таємну роль від ЄС

Зеленський і Стубб / © Офіс президента України

Президент Фінляндії Александр Стубб готовий бути представником Євросоюзу на мирних переговорах із Росією.

Про це він розповів телеканалу Yle.

На його думку, мирні переговори можуть розпочатися, коли Росія зобов’язується припинити вогонь.

«Якщо ви запитаєте, то, ймовірно, на це питання не можна відповісти негативно», — сказав Стубб, відповідаючи на запитання, чи згоден він бути представником Європи на переговорах.

З точки зору України, воєнна ситуація виглядає набагато краще, ніж будь-коли під час цієї війни, додав Стубб.

«Перший рік цієї війни був боротьбою за виживання для України. Після цього три роки стійкості. Тепер це чиста математика. Ми зараз перебуваємо в ситуації, коли один загиблий український солдат еквівалентний восьми загиблим російським солдатам. Крім того, популярність війни в Росії падає», — зазначив очільник Фінляндії.

Відповідаючи на питання про відкриття кордону Фінляндії з РФ, Стубб сказав, що «кордон відкриється, коли стане ясно, що Росія не використовуватиме іммігрантів чи біженців як інструмент проти Фінляндії».

Як додає видання Helsingin Sanomat із посиланням на дипломатичні джерела, Стубба готують до виконання важливого завдання. Європа загалом готується розпочати переговори з Росією. Джерела кажуть, що процес перебуває на початковій стадії, президент Фінляндії може посісти у ньому центральне місце.

Нагадаємо, Євросоюз хоче визначити свого спецпредставника на перемовинах. Серед кандидатів розглядають колишього премʼєра Італії Маріо Драгі, ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель або чинного президента Фінляндії Александра Стубба.

