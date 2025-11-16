Президент Фінляндії назвав зрив зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті "стратегічною помилкою" РФ

Александр Стубб / © Associated Press

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає скасування зустрічі лідера Кремля Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа «ще одним прикладом стратегічної помилки з боку Росії».

Про це він сказав в інтервʼю AP.

«Скасування зустрічі стало ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її втратили», — наголосив Стубб.

З його слів, під час телефонної розмови між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим американська сторона, ймовірно, зрозуміла, що «росіяни не зробили жодного кроку», тому «не має сенсу втягувати Трампа в ситуацію, де він не отримає угоди чи результату».

Стубб також прокоментував коливання політики Трампа щодо України. На його думку, президент США то прагне налагодити стосунки з Путіним, то чинить на нього тиск, аналогічно діючи і щодо президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Трамп повідомляв 16 жовтня, що хоче провести зустріч із Путіним в Угорщині. Дати саміту він не оголошував, але зазначав, що перед цим заплановано переговори на рівні глав МЗС.

22 жовтня Трамп заявив, що скасував саміт із Путіним у Будапешті, проте, з його слів, вони зустрінуться «в майбутньому».

Тим часом у Туреччині заявили, що готові прийняти у Стамбулі четвертий раунд переговорів між Москвою та Києвом. Однак Пєсков сказав, що наразі немає необхідності зустрічатися Путіну з Трампом.