Політика
308
1 хв

Президент Фінляндії оцінив шанси на припинення вогню в Україні у найближчий час

Фінляндія працює над гарантіями безпеки для України, але не вірить у швидке перемир’я.

Руслана Сивак
Александер Стубб

Александер Стубб / © Associated Press

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що переговори щодо гарантій безпеки для України просуваються, але водночас висловив скептицизм щодо швидкого досягнення миру.

Про це пише Sky News.

«Нам потрібно узгодити домовленості щодо безпеки зі Сполученими Штатами, які, по суті, забезпечать для цього підтримку», — сказав Стубб журналістам, наголосивши на ключовій ролі США.

За його словами, Фінляндія разом з представниками оборонних відомств працює над конкретними планами.

«Ми досягаємо прогресу в цьому питанні і сподіваємося, що незабаром знайдемо рішення», — додав він, підкресливши, що ці зусилля тривають, попри відсутність оптимізму щодо швидкого припинення вогню.

Раніше президент Фінляндії заявляв, Володимира Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом запровадження мит для країн, які продовжують торгувати з Москвою або допомагають військовій промисловості країни-агресорки.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що регулярно нагадує американському колезі Дональду Трампу, мовляв, він єдиний, кого слухає та боїться кремлівський «фюрер» Володимир Путін.

Також він зазначав, що його нещодавні переговори з президентом США Дональдом Трампом вказують на те, що американський лідер втрачає терпіння щодо очільника Кремля Володимира Путіна через затримки Росії у просуванні до миру в Україні.

