Президент Фінляндії оцінив зміну риторики Трампа щодо України

Президент Фінляндії Александр Стубб позитивно оцінив заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна має шанси повернути свої тимчасово окуповані території.

Про це він заявив у інтерв’ю Politico.

Стубб зазначив, що нещодавній несподіваний допис Трампа у Truth Social, де той написав, що Україна за підтримки ЄС і НАТО може відвоювати всі території, втрачені у війні з Росією, став «переломним моментом» у демонстрації позиції американського президента щодо війни.

«Усі сигнали, які ми отримуємо, показують, що президент Трамп дуже серйозний… Я думаю, президент Трамп справедливо розчарований президентом Путіним і це не залишає місця для подвійного трактування», — додав він.

Стубб також зазначив, що Росія бачить економічну ціну війни, оскільки у неї закінчилися резерви.

Нагадаємо, Трамп виступив з промовою на відкритті Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Заяви Трампа були різкими в бік РФ. Так, наприклад, глава Білого дому заявив, що Росія веде безглузду війну вже три з половиною роки. Водночас справжня військова держава мала виграти її менше, ніж за тиждень. На думку Трампа, такі скромні військові успіхи не роблять Росії честь. Трамп також додав, що РФ «має вигляд паперового тигра».