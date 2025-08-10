- Дата публікації
Президент Фінляндії прокоментував перемовини у Британії щодо України
Президент Фінляндії Александр Стубб позитивно оцінив зустріч представників США, України та європейських країн.
Перемовини представників США, України та країн Європи, що пройшли 9 серпня у Великій Британії, стали важливим етапом на шляху до справедливого миру в Україні.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у соцмережі Х.
Він повідомив, що провів телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.
«Робота з досягнення справедливого та міцного миру в Україні триває між українськими та європейськими лідерами, а також радниками з національної безпеки України, Європи та Сполучених Штатів», — зазначив Стубб.
Він наголосив, що зустріч, скликана Джей Ді Венсом та Девідом Леммі, стала важливим кроком уперед.
Стубб додав, що співпраця з Вашингтоном продовжиться.
«Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом та Сполученими Штатами», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що радники з нацбезпеки європейських держав та України на зустрічі в Лондоні передали свою узгоджену пропозицію американській стороні.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп планує зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.