Президент Фінляндії прокоментував перемовини у Британії щодо України

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Getty Images

Перемовини представників США, України та країн Європи, що пройшли 9 серпня у Великій Британії, стали важливим етапом на шляху до справедливого миру в Україні.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у соцмережі Х.

Він повідомив, що провів телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

«Робота з досягнення справедливого та міцного миру в Україні триває між українськими та європейськими лідерами, а також радниками з національної безпеки України, Європи та Сполучених Штатів», — зазначив Стубб.

Він наголосив, що зустріч, скликана Джей Ді Венсом та Девідом Леммі, стала важливим кроком уперед.

Стубб додав, що співпраця з Вашингтоном продовжиться.

«Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом та Сполученими Штатами», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що радники з нацбезпеки європейських держав та України на зустрічі в Лондоні передали свою узгоджену пропозицію американській стороні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп планує зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.