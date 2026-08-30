Президент Фінляндії розповів, що стримує Росію від ядерного удару

Александр Стубб / © Associated Press

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Президент Фінляндії Олександр Стубб не вірить у те, що Росія застосовуватиме ядерну зброю.

Про це він заявив в інтерв’ю BILD.

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За словами Стубба, стримувальним фактором для Москви може бути позиція Китаю. Президент Фінляндії розповів про розмову з міністром закордонних справ КНР, під час якої порушував питання можливого застосування ядерної зброї.

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«До мене приїжджав міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він сказав: „Ми ніколи цього не допустимо“», — сказав він.

Стубб додав, що вважає таку позицію Пекіна достатньо сильним стримувальним фактором.

Водночас президент Фінляндії не вважає, що економічний спад змусить Росію припинити війну проти України.

«Ніколи не слід недооцінювати здатність Росії витримувати важкі економічні часи. Достатньо згадати радянський період, щоб це зрозуміти», — пояснив політик.

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Також Стубб оцінив ймовірність нападу Росії на НАТО.

Він визнав, що у сучасному світі неможливо бути на сто відсотків упевненим у розвитку подій. Однак наразі, за його словами, ознак підготовки такого нападу немає.

«У цьому світі ніколи не можна бути впевненим на сто відсотків у чомусь, але, чесно кажучи, судячи з усього, що ми бачимо, читаємо й обговорюємо, ми просто не бачимо цього на даний момент», — зазначив президент Фінляндії.

Стубб пояснив, що головна причина полягає у залученні російських військ до війни проти України.

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«І причина дуже проста. Російські війська задіяні в Україні, і зараз у них фактично дефіцит. У них дедалі менше солдатів в умовах дедалі складнішого світу», — додав він.

Президент Фінляндії також висловив сумнів, що Росія здатна одночасно вести масштабні бойові дії на двох фронтах.

«Я просто не можу уявити, щоб вони раптом мобілізувалися на два фронти», — резюмував Стубб.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії Александр Стубб назвав три ключові фактори, які зможуть змусити російське керівництво погодитися на безумовне припинення вогню в Україні.

Ми раніше інформували, що президент Фінляндії наголосив на успіхах українських Сил оборони та розповів про допомогу Фінляндії з підготовкою енергетичної інфраструктури.

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