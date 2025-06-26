ТСН у соціальних мережах

Політика
3633
1 хв

Президент Фінляндії спрогнозував, коли Україна зможе вступити до НАТО

Без згоди США Україна не зможе стати членом НАТО в короткостроковій перспективі.

Софія Бригадир
Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб / © Associated Press

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Сполучені Штати відіграють ключову роль у питанні членства України в НАТО. На його думку, без згоди Вашингтона вступ Києва до Альянсу в найближчому чи середньостроковому майбутньому малоймовірний.

Про це він сказав в ефірі телеканалу CNBC.

«Реалістично можна сказати, що якщо одна з ключових держав-членів Альянсу, іншими словами — США, буде проти членства України в НАТО в цей конкретний момент, це не станеться в короткостроковій перспективі чи, як ви це визначаєте, в середньостроковій перспективі», — сказав Стубб.

Президент Фінляндії висловив впевненість, що в довгостроковій перспективі Україна має вступити до НАТО.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте сказав, чи буде Україна членом НАТО.

