Президент Фінляндії спрогнозував, коли Україна зможе вступити до НАТО
Без згоди США Україна не зможе стати членом НАТО в короткостроковій перспективі.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Сполучені Штати відіграють ключову роль у питанні членства України в НАТО. На його думку, без згоди Вашингтона вступ Києва до Альянсу в найближчому чи середньостроковому майбутньому малоймовірний.
Про це він сказав в ефірі телеканалу CNBC.
«Реалістично можна сказати, що якщо одна з ключових держав-членів Альянсу, іншими словами — США, буде проти членства України в НАТО в цей конкретний момент, це не станеться в короткостроковій перспективі чи, як ви це визначаєте, в середньостроковій перспективі», — сказав Стубб.
Президент Фінляндії висловив впевненість, що в довгостроковій перспективі Україна має вступити до НАТО.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте сказав, чи буде Україна членом НАТО.