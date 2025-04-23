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Президент Фінляндії заявив, що переговори щодо миру в Україні можуть принести результат
Він зазначив, що примушування України до територіальних поступок неприпустиме.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що, попри складність ситуації, переговори щодо припинення вогню в Україні залишаються можливими.
Стубб зробив цю заяву на прес-конференції з президенткою Косова Вйосою Османі Садріу, яка перебуває з візитом у Фінляндії, передає видання YLE.
Він також підтвердив позицію Фінляндії, згідно з якою неприпустиме примушування України до територіальних поступок або обмеження її суверенітету, зокрема щодо членства в НАТО.
Водночас Стубб відмовилися коментувати потенційні наслідки виходу США з мирних переговорів.
Раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін нібито пропонує зупинити вторгнення, водночас Україна готова до переговорів, але за однієї умови.