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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Президент Фінляндії заявив, що переговори щодо миру в Україні можуть принести результат

Він зазначив, що примушування України до територіальних поступок неприпустиме.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент Фінляндії Александер Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб. / © Associated Press

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що, попри складність ситуації, переговори щодо припинення вогню в Україні залишаються можливими.

Стубб зробив цю заяву на прес-конференції з президенткою Косова Вйосою Османі Садріу, яка перебуває з візитом у Фінляндії, передає видання YLE.

Він також підтвердив позицію Фінляндії, згідно з якою неприпустиме примушування України до територіальних поступок або обмеження її суверенітету, зокрема щодо членства в НАТО.

Водночас Стубб відмовилися коментувати потенційні наслідки виходу США з мирних переговорів.

Раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін нібито пропонує зупинити вторгнення, водночас Україна готова до переговорів, але за однієї умови.

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