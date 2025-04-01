Президент Фінляндії заявив, шо тільки Трамп може примирити Україну та РФ

Александр Стубб про Трампа / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наразі єдиний, хто може стати посередником між Україною та російськими загарбниками.

Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб, в етері Fox News.

Він заявив, що російський диктатор Путін боїться американського президента поважає в багатьох аспектах.

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"Путін боїться і поважає в багатьох аспектах Трампа […] Я також наголосив йому, що нам потрібна чітка дата припинення вогню — 20 квітня", - заявив Стубб.

Раніше повідомлялося, що особистий духовний наставник Трампа закликав дати зброю Україні для захисту від загарбників.

Ми раніше інформували, що Україна може стати жертвою "революції" Трампа та його любові до Путіна.