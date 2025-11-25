Президент Фінляндії заінтригував заявою про "вирішальні" дні для досягнення миру в Україні

Александр Стубб / © Getty Images

Наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення “справедливого та тривалого миру в Україні”.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у мережі Х.

З його слів, вранці він говорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, який повідомив про останні події, а також - з генсеком НАТО Марком Рютте.

“Майбутнє України визначається Україною, безпека Європи визначається Європою. Робота Сполучених Штатів та України триває. Наступні дні будуть вирішальними для досягнення міцного та справедливого миру”, - наголосив Стубб.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що після зустрічі делегацій України і США у Женеві щодо узгодження мирного плану залишилося «лише декілька розбіжностей». За її словами, президент США Дональд Трамп тисне на Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна для швидкої угоди.

Своєю чергою, американський держсекретар Марко Рубіо, який очолював переговори в Женеві, готується обговорити оновлений мирний план щодо України з Трампом. За словами держсекретаря США, перемовини виявилися “дуже корисними” та стали “найпродуктивнішим днем за дуже довгий час”.

