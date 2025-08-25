ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Президент Фінляндії розкрив деталь своїх бесід із Трампом

Стубб розповів, що постійно говорить Трампу про кремлівського “фюрера”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський, Александр Стубб, Дональд Трамп.

Володимир Зеленський, Александр Стубб, Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що регулярно нагадує американському колезі Дональду Трампу, мовляв, він єдиний, кого слухає та боїться кремлівський “фюрер” Володимир Путін.

Про це Стубб сказав в інтерв’ю на телеканалі Fox News.

"Я завжди нагадую президенту, що єдине, що розуміє президент Путін, – це сила, і єдиний, кого він (Путін - Ред.) слухає, – це Трамп, і єдиний, кого він боїться, – це Трамп", - наголосив фінський президент.

З його слів, зараз Трамп ретельно продумує стратегію подальших дій щодо агресорки Росії.

"Звичайно, якщо Росія не виконає те, про що домовилася з президентом Трампом у понеділок (18 серпня – Ред.), а саме спочатку провести двосторонню зустріч між Путіним і Зеленським, а потім тристоронню зустріч між Путіним, Зеленським і Трампом, я впевнений, що Трамп відреагує тим чи іншим чином", - висловився Стубб.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров пояснив "нюанси" зустрічі Путіна і Зеленського. За його словами, ця тема виникла пізніше «експромтом», а не обговорювалася під час саміту на Алясці.

Зауважимо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним під загрозою зриву. Він наголосив, що рівні лідерів України та агресорки РФ має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Втім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie