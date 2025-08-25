Президент Фінляндії розкрив деталь своїх бесід із Трампом

Володимир Зеленський, Александр Стубб, Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що регулярно нагадує американському колезі Дональду Трампу, мовляв, він єдиний, кого слухає та боїться кремлівський “фюрер” Володимир Путін.

Про це Стубб сказав в інтерв’ю на телеканалі Fox News.

"Я завжди нагадую президенту, що єдине, що розуміє президент Путін, – це сила, і єдиний, кого він (Путін - Ред.) слухає, – це Трамп, і єдиний, кого він боїться, – це Трамп", - наголосив фінський президент.

З його слів, зараз Трамп ретельно продумує стратегію подальших дій щодо агресорки Росії.

"Звичайно, якщо Росія не виконає те, про що домовилася з президентом Трампом у понеділок (18 серпня – Ред.), а саме спочатку провести двосторонню зустріч між Путіним і Зеленським, а потім тристоронню зустріч між Путіним, Зеленським і Трампом, я впевнений, що Трамп відреагує тим чи іншим чином", - висловився Стубб.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров пояснив "нюанси" зустрічі Путіна і Зеленського. За його словами, ця тема виникла пізніше «експромтом», а не обговорювалася під час саміту на Алясці.

Зауважимо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним під загрозою зриву. Він наголосив, що рівні лідерів України та агресорки РФ має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Втім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.

