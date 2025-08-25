- Дата публікації
Президент Фінляндії розкрив деталь своїх бесід із Трампом
Стубб розповів, що постійно говорить Трампу про кремлівського “фюрера”.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що регулярно нагадує американському колезі Дональду Трампу, мовляв, він єдиний, кого слухає та боїться кремлівський “фюрер” Володимир Путін.
Про це Стубб сказав в інтерв’ю на телеканалі Fox News.
"Я завжди нагадую президенту, що єдине, що розуміє президент Путін, – це сила, і єдиний, кого він (Путін - Ред.) слухає, – це Трамп, і єдиний, кого він боїться, – це Трамп", - наголосив фінський президент.
З його слів, зараз Трамп ретельно продумує стратегію подальших дій щодо агресорки Росії.
"Звичайно, якщо Росія не виконає те, про що домовилася з президентом Трампом у понеділок (18 серпня – Ред.), а саме спочатку провести двосторонню зустріч між Путіним і Зеленським, а потім тристоронню зустріч між Путіним, Зеленським і Трампом, я впевнений, що Трамп відреагує тим чи іншим чином", - висловився Стубб.
Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров пояснив "нюанси" зустрічі Путіна і Зеленського. За його словами, ця тема виникла пізніше «експромтом», а не обговорювалася під час саміту на Алясці.
Зауважимо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним під загрозою зриву. Він наголосив, що рівні лідерів України та агресорки РФ має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Втім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.