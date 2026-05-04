Європейським країнам варто змінити підхід до співпраці з Києвом і зосередитися на тому, яку користь Україна приносить безпеці континенту. Завдяки досвіду ведення сучасної війни українська армія може стати однією з найсильніших сил у складі Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі 4 травня, повідомляє кореспондент «Укрінформу».

Лідер Фінляндії наголосив, що час по-іншому поглянути на роль України у Європі. Він запевнив: допомога — це не гра в одні ворота, адже Україна також корисна для європейських країн.

«Якби я мав сьогодні лише одне послання, то замість того, щоб говорити про те, що Україні потрібно від Європи, можливо, нам варто почати думати про те, що нам у Європі потрібно від України… Ми в Європі повинні позбутися думки, що тільки ми допомагаємо Україні», — підкреслив Александер Стубб.

Стубб зазначив, що від самого початку був рішучим прихильником вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Він переконаний, що після приєднання до Альянсу Україна представить одну з найпотужніших військових сил світу.

«Немає жодної армії в Європі чи Сполучених Штатах, до речі, яка здатна вести сучасну війну так, як це робить зараз Україна», — пояснив він.

Президент Фінляндії також додав, що український військовий досвід уже знаходить застосування в інших регіонах, зокрема на Близькому Сході. Для ілюстрації військового потенціалу Александер Стубб навів статистичні дані щодо чисельності армій:

Європа: приблизно 2 млн військовослужбовців (без урахування резервістів);

Росія: близько 1 млн 300 тис. осіб;

Україна: 800 тис. солдатів.

На завершення лідер Фінляндії закликав європейських партнерів будувати відносини з Україною з розрахунком на те, що держава залишатиметься невід’ємною частиною європейської спільноти і після завершення війни.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що за останні чотири місяці Росія щомісяця втрачає на фронті від 30 до 35 тисяч осіб убитими та пораненими. За його словами, у 95% випадків росіян уражають за допомогою безпілотників. Також фінський лідер зазначив, що співвідношення втрат на полі бою становить 1 до 5 на користь України.

