Президент ICC Ukraine пояснив логіку можливого призначення Свириденко в «Нафтогаз»

© Юлія Свириденко

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За його словами, Свириденко не має тривалого досвіду управління нафтогазовою компанією, однак «Нафтогаз» сьогодні є не лише газовою компанією, а стратегічною державною структурою, від якої значною мірою залежить енергетична безпека України.

«Керівник „Нафтогазу“ сьогодні повинен бути одночасно менеджером, антикризовим керівником і переговорником міжнародного рівня», — зазначив Щелкунов.

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Він нагадав, що міжнародне фінансування є одним із ключових інструментів підготовки «Нафтогазу» до опалювального сезону. Зокрема, Європейський інвестиційний банк у 2026 році надав компанії додаткові EUR50 млн до попереднього кредиту EUR300 млн, а ЄС виділив EUR127 млн грантової підтримки для закупівлі газу.

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На думку Щелкунова, перед новим керівником «Нафтогазу» стоятимуть три основні завдання: забезпечити достатній ресурс газу для проходження зими, посилити фінансову стійкість компанії та підвищити стійкість газової системи до російських атак.

Він назвав своє ставлення до можливого призначення Свириденко «обережно позитивним», але наголосив на високих вимогах до результату.

«Зміна керівника автоматично не вирішить проблеми „Нафтогазу“. Особливо важливо зберегти професійну команду та інституційну пам’ять компанії», — сказав президент ICC Ukraine.

Водночас, за його словами, призначення може мати економічну логіку, якщо його метою стане залучення додаткового фінансування, посилення міжнародної кооперації та забезпечення енергетичної стійкості України.

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