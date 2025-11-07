ТСН у соціальних мережах

Президент Кенії звернувся до Зеленського з несподіваним проханням

Молодих кенійців незаконно вербують до російської армії для участі у війні в Україні.

Президент Кенії Вільям Руто

Президент Кенії Вільям Руто / © Associated Press

Президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови попросив президента України Володимира Зеленського посприяти звільненню кенійців, які потрапили в полон ЗСУ на війні в Україні.

Про це президент африканської країни повідомив у своєму дописі в мережі Х.

Він наголосив, що громадяни Кенії були завербовані до російської армії незаконно.

«Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких авантюр», — йдеться у дописі.

Вільям Руто зазначив, що звернувся до президента Зеленського з проханням «сприяти звільненню будь-якого кенійця, який перебуває під вартою в Україні».

За його словами, український президент задовольнив це звернення.

Володимир Зеленський підтвердив, що у розмові з кенійським колегою обговорювалася тема «російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну».

«Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося», — зазначив український президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну. Вони запевняли, що прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби. Камерунці зізналися, що серед російських найманців є громадяни Зімбабве, Бангладеш та Китаю.

У квітні українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.

