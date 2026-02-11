Президент Литви дорікнув лідерам Європи через Путіна: що не так

Гітанас Науседа / © Associated Press

Заклики деяких лідерів до діалогу з агресоркою Росією не додають Європі солідності та свідчать про непослідовність у європейській політиці щодо РФ.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє видання LRT.

«Це, безумовно, не додає солідності Європі, коли той чи інший лідер раптом починає говорити про те, як давно ми не розмовляли з Путіним, і що нам обов’язково потрібно знову поговорити. Це не якась послідовна політика. Кілька місяців тому ми говорили про відповідальність Росії, про 20-й пакет санкцій, про те, що його потрібно зробити якомога суворішим», — заявив Науседа.

Литовський президент вважає, що Європа може брати участь у переговорах США з Росією щодо мирного врегулювання в Україні. За його словами, Путін поважає силу і бачить цю силу на боці США.

«Це не означає, що Європа не має можливості брати участь у цьому процесі, особливо коли Україна вимагає, щоб Європа завжди була рівноправним партнером у цих переговорах, але ми повинні піти на це після ретельного обговорення цього питання один з одним», — висловився литовський президент.

Науседа підкреслив, що стабільний мир відповідає інтересам не тільки України, але й усієї Європи.

«Роль Європи полягає насамперед у досягненні того, щоб мир створював гарантії стабільності та безпеки не тільки для України, але й для самої Європи, тому що в наших життєво важливих інтересах, щоб мир не був таким, який би фактично запрограмував черговий конфлікт або черговий російський напад через півтора-два роки», — сказав президент.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон висунув план, як врятувати ЄС, який базується на діалозі з Кремлем. З його слів, ЄС варто припинити бути «глядачем» і взяти на себе ініціативу у діалозі з Москвою. Він запропонував відновити європейські канали зв’язку, підкресливши, що це має відбуватися без тиску на Україну.

Водночас французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро також заявив про необхідність діалогу з Кремлем. Він висловив думку про те, що Європі потрібен прямий контакт з Москвою, аби під відстоювати власні інтереси.

Своєю чергою, Кремль вважає позитивною еволюцією, що з’явилися сигнали з Рима, Парижа та Берліна щодо необхідності діалогу з Москвою. Речник «фюрера» Дмитро Пєсков наголосив, що Москва зараз має діалог з Вашингтоном, але не з Європою.