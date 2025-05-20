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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Президент Литви назвав подію, що буде ударом по репутації НАТО

Литва вважає необхідною присутність України на саміт НАТО у червні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор НАТО.

Прапор НАТО. / © Associated Press

Якщо Північноатлантичний Альянс не виконає свою обіцянку Україні про членство, це то завдасть серйозного удару по репутації НАТО.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в ефірі радіостанції Žinių Radijas, повідомляє LRT.

З його слів, на останніх трьох самітах "ми дуже чітко підкреслили текст про перспективи України щодо членства в НАТО".

"Тепер просто взяти і все це прибрати – це дуже сильно підірвало б авторитет НАТО. Це було б величезним ударом по репутації НАТО", - переконаний литовський лідер.

Науседа додав, що Україну необхідно запросити на червневий саміт НАТО в Гаазі, аби мати можливість представити власну позицію з цих питань.

Нагадаємо, агенство ANSA оприлюднило інформацію, що США не хочуть бачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Нібито альянс розглядає альтернативний варіант участі України на рівні міністрів.

після цього держсекретар США Марко Рубіо пояснив, мовляв, Вашингтон не заперечують проти участі Зеленського в саміті в Гаазі. За його словами, кілька країн-членів Альянсу вже порушували питання щодо участі Зеленського в заході, і США не мають нічого проти такого формату.

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