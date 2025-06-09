Президент Литви закликав до максимальних санкцій проти Росії

Президент Литви Гітанас Наусєда / © Associated Press

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Максимально посилити санкційний тиск на Росію закликав президент Литви Гітанас Наусєда.

Про це повідомляє DW.

На його думку, Європа має діяти рішучіше, оскільки Росія не зупиниться на війні проти України. Особливу увагу Наусєда пропонує звернути на фінансовий та енергетичний сектори агресора.

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«Литва щоразу вимагає максимуму. Це означає, що ми маємо насамперед відключити від системи SWIFT усі російські банки, що залишилися, внести до списку санкцій усі судна, що входять до тіньового флоту РФ, а також розширити обмеження для енергокомпаній, що фінансують держбюджет Росії, включно з Nord Stream, „Росатомом“, „Газпромом“ і „Лукойлом“. Інакше вони вважатимуть нас слабкими та віритимуть, що Європа не готова ухвалювати сміливі рішення», — заявив Наусєда в коментарі Bild.

Глава Литви визнав, що хоч економіка Росії вже демонструє певні ознаки слабкості, запроваджені санкції виявились не настільки ефективними, як очікувалося.

«І на це є багато причин. По-перше, заходи були недостатньо рішучими. А по-друге, ми бачимо, як треті країни допомагають Росії обходити санкції. Ось чому російська економіка — хоча і не в кращій формі — все ще функціонує відносно добре в обставинах, що склалися», — пояснив він.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам.

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Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не має реальних шансів перемогти у війні проти України, якщо Захід зберігатиме єдність і підтримку Києва.