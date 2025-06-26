Президент Литви зробив песимістичну заяву про терміни закінчення війни в Україні

Гітанас Науседа / © Associated Press

Агресорка Росія лише імітує мирний процес. Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки через відсутність відповідної волі у Росії.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляють “ЄП” і “РБК.Україна”.

"Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС (починається 2028-го Ред.). Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю", - висловився Науседа.

За його словами, причина - у небажання Росії. Натомість, переконаний президент, перемир’я є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. Тому, каже він, реакція має бути однозначною.

“Зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чітка і сильна, ми повинні запровадити 18й пакет санкцій", – наголосив президент Литви.

Нагадаємо, Financial Times пише про те, що президент США Дональд Трамп змінює позицію щодо Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Втім, ставлення Трампа до російського та українського лідерів було мінливим. У лютому його зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті завершилася суперечкою, що призвело до тимчасового призупинення військової та розвідувальної допомоги США Києву.