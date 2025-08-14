- Дата публікації
Президент Литви зробив заяву щодо розгортання військ в Україні
Прихильники Києва повинні бути готові до розгортання миротворців, наголошує литовський президент.
Країни так званої "коаліції рішучих" повинні бути готові до розгортання військ в Україні.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує LRT.
"Ми маємо бути готові до розгортання військ для забезпечення безпеки в Україні", – заявив литовський лідер.
За словами Науседи, Вільнюс готовий надати війська та військові навчальні потужності для спільних сил союзників.
Литовський президент наголосив, що питання миру в Україні не може вирішуватися без України. Саме тому президент Володимир Зеленський повинен брати участь у майбутніх зустрічах щодо мирного врегулювання. Крім того, Науседа заявив, що Київ не можна змушувати відмовлятися від територій.
Зауважимо, що Науседа взяв участь в онлайн-зустрічі 31 країни, що підтримують Україну, яка відбулася 13 серпня. Вона була присвячена обговоренню майбутньої зустрічі лідерів США і Росії на Алясці.
Як повідомлялося, Британія скорочує плани миротворчої місії в Україні. Натомість Лондон обіцяє зосередитися на більш гнучких місіях безпеки та тиску на Росію через нові економічні санкції.
Зауважимо, що спочатку планувалося розміщення до 30 тисяч військових для охорони портів і ключових міст України, проте цей варіант визнали надто ризикованим і складним для реалізації.