Президент Литви зробив заяву щодо розгортання військ в Україні

Прихильники Києва повинні бути готові до розгортання миротворців, наголошує литовський президент.

Війська НАТО.

Війська НАТО. / © Associated Press

Країни так званої "коаліції рішучих" повинні бути готові до розгортання військ в Україні. 

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує LRT.

"Ми маємо бути готові до розгортання військ для забезпечення безпеки в Україні", – заявив литовський лідер.

За словами Науседи, Вільнюс готовий надати війська та військові навчальні потужності для спільних сил союзників.

Литовський президент наголосив, що питання миру в Україні не може вирішуватися без України. Саме тому президент Володимир Зеленський повинен брати участь у майбутніх зустрічах щодо мирного врегулювання. Крім того, Науседа заявив, що Київ не можна змушувати відмовлятися від територій.

Зауважимо, що Науседа взяв участь в онлайн-зустрічі 31 країни, що підтримують Україну, яка відбулася 13 серпня. Вона була присвячена обговоренню майбутньої зустрічі лідерів США і Росії на Алясці.

Як повідомлялося, Британія скорочує плани миротворчої місії в Україні. Натомість Лондон обіцяє зосередитися на більш гнучких місіях безпеки та тиску на Росію через нові економічні санкції.

Зауважимо, що спочатку планувалося розміщення до 30 тисяч військових для охорони портів і ключових міст України, проте цей варіант визнали надто ризикованим і складним для реалізації.

