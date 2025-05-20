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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Президент миру проти голосів війни: Рубіо про позицію Трампа після візиту до Ватикану

Після візиту до Ватикану держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп прагне миру, а європейські лідери зосереджені на війні.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Марко Рубіо у Ватикані

Марко Рубіо у Ватикані. / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що під час свого візиту до Ватикану почув від одного з кардиналів фразу, яка, на його думку, влучно передає нинішній міжнародний контекст: “Президент США хоче миру, а європейці говорять про війну”.

На брифінгу Рубіо наголосив, що президент Дональд Трамп “щодня працює над тим, щоб зупинити війну”, і назвав його “президентом миру”.

“Він хоче творити, будувати, прагне добробуту й щастя людей. Він розуміє необхідність оборони, бо такий наш світ. Але його турбує, скільки коштів іде на війну. Він би волів вкладати ці ресурси в економіку й розвиток, укладати угоди, і він намагається переконати в цьому інші країни”, — сказав Рубіо.

За його словами, прагнення Трампа полягає в тому, щоб змінити фокус глобальної політики — від військової конфронтації до економічного зростання та міжнародної співпраці.

Раніше ми писали, що ймовірність того, що США можуть відмовитися від посередництва у переговорах України та РФ зросла після того, як американський президент Дональда Трампа поговорив з диктатором РФ Володимиром Путіним. Крім того, менш ймовірними стали й нові санкції проти Москви.

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