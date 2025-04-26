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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Президент Німеччини попередив про ризики «похоронної дипломатії»

Штайнмаєр заявив, що «похоронна дипломатія» дає можливість лише для коротких переговорів.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр / © Associated Press

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив скептицизм щодо ефективності дипломатичних переговорів у кулуарах похорону Папи Франциска.

Про це повідомило видання ntv.

«Ми не повинні покладати занадто багато надій на так звану похоронну дипломатію», — заявив президент Німеччини.

Він визнав, що подібні заходи дають можливість для коротких обговорень.

«Але я б не радив очікувати, що тут, в кулуарах цих похоронних церемоній, буде проводитися велика зовнішня політика», — наголосив Штайнмаєр.

Ця заява пролунала на тлі зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні похорону.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував зустріч з Трампом.

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