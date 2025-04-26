Президент Німеччини попередив про ризики «похоронної дипломатії»

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр / © Associated Press

Реклама

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив скептицизм щодо ефективності дипломатичних переговорів у кулуарах похорону Папи Франциска.

Про це повідомило видання ntv.

«Ми не повинні покладати занадто багато надій на так звану похоронну дипломатію», — заявив президент Німеччини.

Реклама

Він визнав, що подібні заходи дають можливість для коротких обговорень.

«Але я б не радив очікувати, що тут, в кулуарах цих похоронних церемоній, буде проводитися велика зовнішня політика», — наголосив Штайнмаєр.

Ця заява пролунала на тлі зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні похорону.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував зустріч з Трампом.