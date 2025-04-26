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Президент Німеччини попередив про ризики «похоронної дипломатії»
Штайнмаєр заявив, що «похоронна дипломатія» дає можливість лише для коротких переговорів.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив скептицизм щодо ефективності дипломатичних переговорів у кулуарах похорону Папи Франциска.
Про це повідомило видання ntv.
«Ми не повинні покладати занадто багато надій на так звану похоронну дипломатію», — заявив президент Німеччини.
Він визнав, що подібні заходи дають можливість для коротких обговорень.
«Але я б не радив очікувати, що тут, в кулуарах цих похоронних церемоній, буде проводитися велика зовнішня політика», — наголосив Штайнмаєр.
Ця заява пролунала на тлі зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні похорону.
Нагадаємо, Зеленський прокоментував зустріч з Трампом.