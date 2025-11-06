Президент Польщі емоційно висловився про Україну і заявив про “брак вдячності”

Кароль Навроцький. / © Associated Press

Польща не припиняє підтримувати Україну, на яку напала Російська Федерація. Однак це не не означає відмови від національних інтересів Варшави у питаннях українсько-польських відносин.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час пресконференції у Братиславі з словацьким колегою Петером Пеллегріні, повідомляють “Укрінформ” і Polityka.

З його слів, досі існують проблеми між Києвом і Варшавою, які не вирішуються роками: від питання ексгумації на Волині до "браку вдячності польському народу".

“Допомога Україні та чітка позиція щодо того, кого ми підтримуємо в цьому конфлікті... не звільняє мене, як президента Польщі, від обов’язку вимагати розв'язання польських питань на міжнародній арені у відносинах з Україною", - наголосив польський лідер.

Навроцький також заявив, що ставлення до Російської Федерації є добре відомим: він “жодним чином не довіряє” Москві і навіть перебуває у списку осіб, які переслідуються в Росії.

"Я вважаю, що можна підтримувати Україну, чітко формулювати свої проблеми стосовно Володимира Путіна та Російської Федерації, а також стояти на боці польської державної мети та відстоювати інтереси польської держави", - пояснив польський президент.

Він нагадав, що Польща надала Україні допомогу на 15 мільярдів євро, ще 5 мільярдів - польське суспільство. Втім, каже Навроцький, йому "не байдуже" до деяких дій української сторони.

"Брак вдячності польському народу, невирішені справи ексгумації на Волині та сільськогосподарська криза, яка затопила Польщу, – це питання, які залишаються важливими", - стверджує польський лідер.

Нагадаємо, сусідня Польща запровадила жорсткіші правила набуття громадянства. Ключова зміна — збільшення мінімального терміну безперервного проживання в країні для іноземців від трьох до десяти років. Вмога стосується проживання на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС або права на постійне проживання.

Зауважимо, у вересні Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який має на меті протидіяти «поширенню неправдивих заяв» щодо нібито злочинів, скоєних членами Організації українських націоналістів фракції Степана Бандери та Української повстанської армії, а також «іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з Третім Райхом».