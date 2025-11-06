- Дата публікації
Президент Польщі емоційно висловився про Україну і заявив про “брак вдячності”
Навроцький наголосив, що Польща надала Україні допомогу на 15 мільярдів євро, ще на "5 мільярдів євро помогло польське суспільство".
Польща не припиняє підтримувати Україну, на яку напала Російська Федерація. Однак це не не означає відмови від національних інтересів Варшави у питаннях українсько-польських відносин.
Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час пресконференції у Братиславі з словацьким колегою Петером Пеллегріні, повідомляють “Укрінформ” і Polityka.
З його слів, досі існують проблеми між Києвом і Варшавою, які не вирішуються роками: від питання ексгумації на Волині до "браку вдячності польському народу".
“Допомога Україні та чітка позиція щодо того, кого ми підтримуємо в цьому конфлікті... не звільняє мене, як президента Польщі, від обов’язку вимагати розв'язання польських питань на міжнародній арені у відносинах з Україною", - наголосив польський лідер.
Навроцький також заявив, що ставлення до Російської Федерації є добре відомим: він “жодним чином не довіряє” Москві і навіть перебуває у списку осіб, які переслідуються в Росії.
"Я вважаю, що можна підтримувати Україну, чітко формулювати свої проблеми стосовно Володимира Путіна та Російської Федерації, а також стояти на боці польської державної мети та відстоювати інтереси польської держави", - пояснив польський президент.
Він нагадав, що Польща надала Україні допомогу на 15 мільярдів євро, ще 5 мільярдів - польське суспільство. Втім, каже Навроцький, йому "не байдуже" до деяких дій української сторони.
"Брак вдячності польському народу, невирішені справи ексгумації на Волині та сільськогосподарська криза, яка затопила Польщу, – це питання, які залишаються важливими", - стверджує польський лідер.
Нагадаємо, сусідня Польща запровадила жорсткіші правила набуття громадянства. Ключова зміна — збільшення мінімального терміну безперервного проживання в країні для іноземців від трьох до десяти років. Вмога стосується проживання на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС або права на постійне проживання.
Зауважимо, у вересні Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який має на меті протидіяти «поширенню неправдивих заяв» щодо нібито злочинів, скоєних членами Організації українських націоналістів фракції Степана Бандери та Української повстанської армії, а також «іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з Третім Райхом».