Президент Польщі розповів без чого неможлива оборона України

Президент Польщі Кароль Навроцький відвідав логістичний хаб Ряшів-Ясьонка (POLLOGHUB Rяшів-Ясьонка) поблизу українського кордону, підкресливши його ключову роль у забезпеченні обороноздатності України.

Навроцький зазначив, що сьогодні — 1399-й день роботи хабу та перший день після відновлення його повної операційної здатності. За його словами, підвищити можливості об’єкта вдалося завдяки введенню в експлуатацію додаткових 700 метрів злітно-посадкової смуги аеропорту Ряшів-Ясьонка.

Президент Польщі наголосив, що 95% міжнародної допомоги від понад 40 країн надходить в Україну саме через цей логістичний центр.

«Це місце є не лише свідком живої історії XXI століття, а й стратегічною точкою, без якої було б неможливо забезпечити безпеку всього східного флангу НАТО», — сказав Навроцький.

Він підкреслив, що оборона України — як у перші місяці вторгнення, так і сьогодні — стала можливою завдяки зусиллям польського суспільства, військових та ефективній роботі хабу в Підкарпатському воєводстві.

Навроцький також додав, що значення цього об’єкта зростатиме завдяки розвитку інфраструктурних проєктів, зокрема міжнародного транспортного коридору Via Carpatia, який посилить логістичні можливості регіону.

Нагадаємо, раніше, коментуючи "мирний план" президента США Дональда Трампа, Навроцький заявив, що “вирішальний голос” у переговорах повинен бути за українцями. З його слів, будь-який мирний план має бути прийнятий у Києві, бо не варто забувати, що “Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна”.