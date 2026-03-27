Президент Польщі підписав важливий для України закон

Президент Польщі Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що звільняє від кримінальної відповідальності поляків, які воюють за Україну. Документ впроваджує принцип «пробачення і забуття» для добровольців, що вступили до лав ЗСУ без офіційного дозволу.

Про це повідомило агентство PAP.

Згідно з новими нормами, громадяни Польщі, які проходять службу в українській армії, мають подати письмову заяву до міністра національної оборони із зазначенням часу та місця початку і завершення служби. Документ подається під загрозою кримінальної відповідальності за неправдиві свідчення і підлягає захисту як інформація з обмеженим доступом.

Автори законопроєкту з «Громадянської коаліції» наголосили в пояснювальній записці, що ці зміни не стимулюють поляків брати участь у війні України проти російської агресії і не передбачають жодних спрощень у цьому питанні. Йдеться лише про те, що проти таких осіб не відкриватимуть кримінальні провадження.

Документ, поданий до Сейму у грудні 2024 року, передбачає «пробачення і забуття» для окремих правопорушень і злочинів — зокрема за вступ до українського війська без відповідного дозволу, участь у вербуванні чи порушення певних норм законів «Про захист Вітчизни» та про загальний обов’язок оборони Польщі.

Амністія стосується дій, скоєних у період від 6 квітня 2014 року до моменту набуття законом чинності, і поширюється лише на службу у Збройних силах України, підпорядкованих владі, яку визнає Польща.

Водночас у законі підкреслюється, що амністія має вибірковий характер — охоплює тільки визначені правопорушення, пов’язані з війною Росії проти України, і не застосовується до участі в найманих військових формуваннях, що заборонено міжнародним правом.

До слова, водночас лідери восьми країн ЄС, серед яких Естонія, Німеччина та Польща, закликали Єврокомісію змінити Візовий кодекс, щоб повністю заборонити в’їзд до Шенгенської зони колишнім і чинним військовим РФ. Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що перебування російських комбатантів у Європі є загрозою внутрішній безпеці всіх держав-членів. Ініціативу вже підтримала очільниця євродипломатії Кая Каллас.