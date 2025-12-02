Президент Польщі пояснив, чому з Росією не може бути жодних домовленостей

Кароль Навроцький. / © Getty Images

У відносинах з агресоркою Російською Федерацією не може бути "жодних угод". Доказом цього є історичні події. Зокрема, за участі Польщі.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час урочистостей з нагоди Дня курсанта в 195-ту річницю початку Листопадового повстання.

З його слів, історичні події є уроком також для сучасної Польщі та поляків.

"З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод. Там є тільки брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, глибоко вірячи в польських підпоручників, офіцерів і генералів", - заявив Навроцький.

Зауважимо, Листопадове повстання 1830−1831 років було національно-визвольним повстанням поляків і литовців проти Російської імперії, метою якого було відновлення незалежної польської держави.

Нагадаємо, раніше, коментуючи "мирний план" президента США Дональда Трампа, Навроцький заявив, що “вирішальний голос” у переговорах повинен бути за українцями. З його слів, будь-який мирний план має бути прийнятий у Києві, бо не варто забувати, що “Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна”.