Політика
280
У річницю вторгнення РФ до України Навроцький зробив заяву і попередив про нову загрозу

Президент Польщі застеріг від ігнорування імперських амбіцій Росії.

Олена Капнік
Кароль Навроцький

Кароль Навроцький / © Getty Images

Російська агресія проти України становить серйозну загрозу безпеці всієї Європи. Цей факт не можна ігнорувати.

Про це написав польський президент Кароль Навроцький у соцмережі Х.

Він наголосив, що не варто ігнорувати імперські амбіцій Російської Федерації. З його слів, це «завжди призводило до трагедії». Цьому вчить історія, додав він.

«Історія вчить нас, що ігнорування імперських амбіцій Росії завжди призводило до трагедій. Демократичний світ повинен зберегти єдність перед обличчям таких викликів», — написав Навроцький.

Він додав, що Польща очікує «припинення дій, що дестабілізують регіон» та з повагою ставиться «до мужності людей, які щодня захищають свободу».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив про нову загрозу від Кремля. Він висловив думку про те, що країна стане наступною ціллю агресорки Росії — у випадку поразки України у війні. Ба більше — Кремль буде прямою загрозою для всього східного флангу НАТО.

280
