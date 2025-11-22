Президент Польщі відреагував на "мирний план" Трампа: чи підтримав Навроцький Україну

Кароль Навроцький. / © Associated Press

Будь-який мирний план для України має бути прийнятий у Києві. “Вирішальний голос” у переговорах повинен бути за українцями.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє The Guardian.

“Саме Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і саме українці, за підтримки Сполучених Штатів Америки та країн Європейського Союзу, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах”, – висловився польський лідер.

Навроцький наголосив, що не варто забувати про те, хто є агресором.

“Ціною миру жодним чином не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і залишається Російська Федерація”, - додав Навроцький.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск також висловився про “мирний план” для України. Зокрема, він наголосив, що усі переговори про мир мають відбуватися за безпосередньої участі України.