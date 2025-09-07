ТСН у соціальних мережах

Президент Португалії назвав Трампа "російським активом": Портников назвав причини

Більшість західних політиків вважають Трампа людиною, діяльність якої обʼєктивно сприяє інтересам путінської Росії. Чому тільки португальський президент висловився про це публічно?

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи було кілька причин, щоб назвати президента США Дональда Трампа «радянським, тобто російським активом».

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму дописі у Facebook.

Він зауважив, що більшість західних політиків вважають Трампа людиною, діяльність якої обʼєктивно сприяє інтересам путінської Росії, але тільки португальський президент висловився про це публічно.

За словами Портникова, однією з причин цього вчинку де Соузи є його повага до інституції президента як такої, що має визначати моральний стан суспільства.

При цьому український журналіст процитував публіцистку впливового видання Público Елена Перейра: «Якщо Марселу грішить надмірністю, інші грішать мовчанням».

«Друга причина — інстинкт політичного аналітика, який просто не може не поділитися із публікою своїми висновками. Адже до обрання президентом Марселу був популярним політичним коментатором і телеведучим», — наголосив він, додавши, що оцінка Марселу результатів дій Трампа виглядає не як емоція, а як бездоганний політологічний аналіз.

Третьою причиною Віталій Портников вважає те, що Марселу розуміє природу авторитаризму і диктатури та можливість їхнього посилення у європейському суспільстві, оскільки жив в епіцентрі функціонування такого режиму.

«Його батько Бальтазар Ребелу де Соза був одним з чільних функціонерів диктатури Антоніу де Олівейра Салазара, архітектора португальської „Нової держави“, й пройшов у цій новій державі шлях від „комсомольського“ лідера до міністра закордонних справ», — зауважив журналіст.

За його словами, чинному президенту Португалії не потрібно пояснювати, як це буває, коли люди служать примхам авторитарної і неадекватної особи.

Портников нагадав, що, коли португальський диктатор Салазар впав у маразм і більше не міг керувати країною, урядовці не насмілилися сказати йому про це і два роки імітували його перебування при владі, проводили засідання уряду в його резиденції та надсилали доповіді.

«Правди про своє усунення Салазар так і не дізнався. Нічого і нікого не нагадує?» — іронічно зауважив журналіст.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що готовий зайняти місце Дональда Трампа у разі «страшної трагедії», маючи на увазі його раптову смерть. При цьому він одразу додав, що президент Трамп має дуже міцне здоров’я і в нього «неймовірна енергія».

