Президент Португалії назвав Трампа "російським активом": Портников назвав причини

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи було кілька причин, щоб назвати президента США Дональда Трампа «радянським, тобто російським активом».

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму дописі у Facebook.

Він зауважив, що більшість західних політиків вважають Трампа людиною, діяльність якої обʼєктивно сприяє інтересам путінської Росії, але тільки португальський президент висловився про це публічно.

Реклама

За словами Портникова, однією з причин цього вчинку де Соузи є його повага до інституції президента як такої, що має визначати моральний стан суспільства.

При цьому український журналіст процитував публіцистку впливового видання Público Елена Перейра: «Якщо Марселу грішить надмірністю, інші грішать мовчанням».

«Друга причина — інстинкт політичного аналітика, який просто не може не поділитися із публікою своїми висновками. Адже до обрання президентом Марселу був популярним політичним коментатором і телеведучим», — наголосив він, додавши, що оцінка Марселу результатів дій Трампа виглядає не як емоція, а як бездоганний політологічний аналіз.

Третьою причиною Віталій Портников вважає те, що Марселу розуміє природу авторитаризму і диктатури та можливість їхнього посилення у європейському суспільстві, оскільки жив в епіцентрі функціонування такого режиму.

Реклама

«Його батько Бальтазар Ребелу де Соза був одним з чільних функціонерів диктатури Антоніу де Олівейра Салазара, архітектора португальської „Нової держави“, й пройшов у цій новій державі шлях від „комсомольського“ лідера до міністра закордонних справ», — зауважив журналіст.

За його словами, чинному президенту Португалії не потрібно пояснювати, як це буває, коли люди служать примхам авторитарної і неадекватної особи.

Портников нагадав, що, коли португальський диктатор Салазар впав у маразм і більше не міг керувати країною, урядовці не насмілилися сказати йому про це і два роки імітували його перебування при владі, проводили засідання уряду в його резиденції та надсилали доповіді.

«Правди про своє усунення Салазар так і не дізнався. Нічого і нікого не нагадує?» — іронічно зауважив журналіст.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що готовий зайняти місце Дональда Трампа у разі «страшної трагедії», маючи на увазі його раптову смерть. При цьому він одразу додав, що президент Трамп має дуже міцне здоров’я і в нього «неймовірна енергія».