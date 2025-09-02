- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 441
- Час на прочитання
- 2 хв
Путін заговорив про долю України: усі заяви російського диктатора
Президент Росії Володимир Путін у черговому інтерв’ю дав розгорнуті коментарі.
Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї прокоментував ситуацію навколо енергетичних об’єктів, звинуватив Захід у «істерії» та підкреслив неприйнятність членства України в НАТО.
Про це повідомляють росЗМІ.
Щодо енергетики
«Особливо в зимовий період, ми дуже довго терпіли, коли українські війська наносили постійні удари по нашим енергетичним об’єктам. Після цього ми почали відповідати. І ми відповідаємо, звісно, скажімо так, серйозно», — заявив Путін.
Війна з Україною
Він також стверджує, що конфлікт в Україні нібито виник через «агресивну поведінку з іншого боку», а не з боку Росії. «Ось у чому суть конфлікту в Україні, ось звідки він узявся. І це зовсім не наша агресивна поведінка, а агресивна поведінка з іншого боку. І у нас немає жодних інших цілей, крім захисту власних інтересів», — наголосив російський лідер.
У чому вина Євросоюзу
Крім того, Путін звинуватив Євросоюз у «провокаціях», «некомпетентності» та «істерії» через ситуацію в Україні. Він зазначив, що ЄС не є військово-політичним блоком, на відміну від НАТО, і саме це, на думку Путіна, стало причиною «військового освоєння України», що загрожує російській безпеці.
Нато та Україна
Російський президент також підкреслив неприйнятність членства України в НАТО і заявив про готовність співпрацювати з американськими представниками на Запорізькій АЕС. За його словами, удари України по російській енергетиці завдають шкоди не лише РФ, а й її партнерам. Путін додав, що Захід, на його думку, «спеціалісти по казках і фільмах жахів», перебільшуючи нібито плани Росії щодо Європи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент РФ заявив, що домовленості на саміті в Алясці нібито відкривають шлях до миру в Україні. Він стверджує, що кризу спричинив «держпереворот» і спроби Заходу втягнути Україну в НАТО, а Росія нібито дотримується принципу, що безпека однієї країни не повинна загрожувати іншій.