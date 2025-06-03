Президент Румунії Нікушор Дан: "Ми обираємо Україну як сусіда, а не Росію чи Білорусь"

Нікушор Дан / © Associated Press

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Під час саміту B9 у Вільнюсі президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія продовжить підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Він підкреслив, що для безпеки Румунії важливо мати на східному кордоні Україну, з якою існує договір з 1997 року, а не Росію чи країну, що перетворюється на Білорусь.

Про це пише Digi24.

На запитання щодо можливої більшої прозорості у наданні військової допомоги Україні, Дан відповів, що наразі не може оцінити всі переваги та ризики, але Румунія продовжить підтримку, оскільки це питання національної безпеки.

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Президент також повідомив, що, ймовірно, візьме участь у саміті в Одесі 11 червня, де обговорення будуть більш технічними.

Раніше, під час передвиборчої кампанії, Нікушор Дан заявляв, що беззаперечно підтримуватиме Україну у разі обрання президентом, підкреслюючи, що безпека Румунії та Молдови значною мірою залежить від результату війни в Україні.

Ці заяви свідчать про послідовну позицію нового президента Румунії щодо підтримки України та зміцнення безпеки в регіоні.

Як повідомлялося, також Нікушор Дан заявив, що Бухарест не направлятиме свої війська до України в межах миротворчої місії. Президент пообіцяв, що його країна готова посилювати підтримку України з власної території. Втім, безпосереднє військове залучення він вважає недоречним.

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Нагадаємо, в Румунії у другому турі президентських виборів перемогу здобув проєвропейський кандидат Нікушор Дан, який отримав 53,78% голосів. Проросійський кандидат Джордже Сіміон — 46,2%.