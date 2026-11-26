Нікушор Дан. / © Associated Press

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Президент Румунії Нікушор Дан скептично оцінює перспективи завершення війни в Україні до кінця 2026-го. Водночас більше шансів на укладення мирної угоди може з’явитися навесні наступного року.

Про це він заявив після прибуття на саміт Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє ”ЄП”.

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За словами Дана, Москва розраховує використати зимовий період як інструмент тиску на Україну. Зокрема, Кремль сподівається виснажити українське суспільство та скористатися проблемами в енергетичній системі.

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«Я не дуже оптимістично налаштований у цей момент. Росіяни сподіваються, що зима допоможе їм через тиск на українське суспільство, через труднощі з енергетичною мережею в Україні. Гадаю, більше шансів на мир буде навесні наступного року», — заявив президент Румунії.

Водночас він наголосив, що європейські країни мають і надалі підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з’явилась інформація, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди до 1 січня 2027-го. Поспіх начебто пов’язаний із результатами проміжних виборів, після яких контроль над обома палатами Конгресу перейде від республіканців до демократів. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив такі вимоги Білого дому.

Водночас сам Трамп спростував ці заяви. Мовляв, він не встановлював конкретних термінів, а каже, що хотів би покласти край бойовим діям якомога швидше.

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