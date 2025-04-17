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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Президент Сербії їде на парад до Путіна і навіть візьме із собою одну із військових частин

Європейським чиновникам дії сербського політика не подобаються.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Олександр Вучіч.

Олександр Вучіч. / © Associated Press

Президент Сербії Александар Вучич не передумав відвідувати парад "фюрера" РФ Володимира Путіна з нагоди 9 Травня. Одна з військових частин країни також вирушить до Москви.

Сербського президента цитує агентствоAP .

За словами Вучича, одна із сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Червоній площі у Москві. Він також сказав, що Сербія вперше бере участь у спільній організації параду.

"Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, в якому ми оголосили про свою участь", - сказав він.

Зауважимо, що європейські чиновники попередили Вучича про те, що його візит до Москви буде порушенням критеріїв членства в ЄС для потенційних нових членів та може підірвати задекларовані амбіції країни щодо вступу до ЄС. Що важливо – візит також фактично означатиме демонстрацію підтримки Путіна та війни Москви проти України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також вирушає на парад у Москві 9 травня. За його словами, "ніхто не може вказувати йому", їхати до Москви чи ні.

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