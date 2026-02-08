- Дата публікації
Президент Словаччини назвав помилкою передання Україні МіГ-29
Петер Пеллегріні заявив, що було неправильно передати власні винищувачі, не отримавши перед цим нові літаки.
Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає помилкою передавання Україні своїх Мігів, яким, за його словами, тоді не було заміни.
На своїй сторінці у Facebook він написав, що жодна інша держава не робила цього, залишаючись лише на підтримці сусідів після передавання власної зброї.
«Досі я вважаю помилкою, що Словаччина позбавилася своїх МіГів, яким на той момент не було заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб, пожертвувавши власним озброєнням, залишитися повністю залежною від допомоги сусідів», — написав Пеллегріні.
Зокрема, Пеллегріні відкидає заяви тодішньої коаліції, що словацькі МіГ-29 — лише купа металу. За його словами, якби це відповідало дійсності, жоден літак не зміг би вилетіти зі Словаччини до України.
Крім того, він наголосив, що ще бувши прем’єр-міністром, він особисто випробував політ на МіГ-29, і літак успішно виконав усі поставлені завдання.
Нагадаємо, Словаччина передала ЗСУ перші чотири винищувачі МіГ-29. Станом на 17 квітня 2023 року усі 13 МіГ-29 зі Словаччини були в Україні.
Напередодні стало відомо, що Словаччина не буде далі військово підтримувати Україну, не направлятиме туди своїх військових і не братиме участі у гарантіях великого кредиту Європейської комісії.