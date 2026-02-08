Президент Словаччини назвав помилкою передання Україні МіГ-29

Петер Пеллегріні / © Associated Press

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає помилкою передавання Україні своїх Мігів, яким, за його словами, тоді не було заміни.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що жодна інша держава не робила цього, залишаючись лише на підтримці сусідів після передавання власної зброї.

«Досі я вважаю помилкою, що Словаччина позбавилася своїх МіГів, яким на той момент не було заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб, пожертвувавши власним озброєнням, залишитися повністю залежною від допомоги сусідів», — написав Пеллегріні.

Зокрема, Пеллегріні відкидає заяви тодішньої коаліції, що словацькі МіГ-29 — лише купа металу. За його словами, якби це відповідало дійсності, жоден літак не зміг би вилетіти зі Словаччини до України.

Крім того, він наголосив, що ще бувши прем’єр-міністром, він особисто випробував політ на МіГ-29, і літак успішно виконав усі поставлені завдання.

Нагадаємо, Словаччина передала ЗСУ перші чотири винищувачі МіГ-29. Станом на 17 квітня 2023 року усі 13 МіГ-29 зі Словаччини були в Україні.

Напередодні стало відомо, що Словаччина не буде далі військово підтримувати Україну, не направлятиме туди своїх військових і не братиме участі у гарантіях великого кредиту Європейської комісії.