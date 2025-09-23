Президент Туреччини розповів, чи вірить він у швидке закінчення війни в Україні

Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що він не вірить у швидке закінчення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина», — сказав Ердоган.

Він також висловив думку, що Європа не зможе довго надавати економічну допомогу Україні, а сама країна не здатна конкурувати з Росією в економічному плані.

«Ми сподіваємося, що ця підтримка буде тривати», — зазначив президент Туреччини.

Раніше повідомлялося, що війна РФ проти України становить загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці, зазначив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Ми раніше інформували, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський та диктатор Путін ще не готові до особистої зустрічі.