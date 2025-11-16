Президент України привітав медійників із професійним святом, які, попри війну, інформують людей про події

Мікрофони

Президент України Володимир Зеленській привітав усіх працівників радіо, телебачення та зв’язку, наголосивши на критично важливій ролі цієї галузі під час повномасштабної війни.

Про це йдеться у його зверненні в офіційному Telegram.

У зверненні глава держави підкреслив, що саме завдяки фахівцям зв’язку, теле- та радіомовлення українці завжди можуть отримати інформацію та підтримувати контакт із близькими, навіть попри обстріли та руйнування інфраструктури.

«Сьогодні день людей, які за будь-яких умов зберігають Україну на зв’язку та в ефірі. Що б не відбувалося, у наших людей завжди є можливість отримати потрібну інформацію, поговорити з рідними. Де б українці не перебували, і навіть на тимчасово окупованій території, завжди є можливість дізнатися реальну картину й бути разом з усіма».

Президент подякував працівникам, які продовжують виконувати свою роботу в районах бойових дій, часто ризикуючи власним життям.

«Дякую за сміливість кожному, хто працює в районах бойових дій. Дякую за небайдужість усім, хто допомагає захисту України, наших людей, нашої незалежності. Вітаю всіх причетних із Днем радіо, телебачення та зв’язку».

Глава держави також вшанував пам’ять медійників, які загинули через російську агресію.

«І завжди шануватимемо пам’ять про кожного й кожну, чиї життя були забрані Росією. Вічна та світла пам’ять нашим загиблим медійникам».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в TSN.ua загинув випусковий редактор Дмитро Бєндіков.