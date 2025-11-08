Президент України зробив заяву щодо повітряної оборони країни - деталі

Президент України Володимир Зеленській / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленській повідомив, що країна працює над закупівлею додаткових систем протиповітряної оборони Patriot у США, щоб посилити захист території від ракетних та дронових атак.

Про це йдеться у його повідомленні у Telegram.

«Тривають відновлювальні роботи після нічного удару. Масований був удар, багато балістики — щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний.

За цю ніч українські Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів, це суттєвий результат підрозділів безпілотних систем, армій.

