ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
1 хв

Президент України зробив заяву щодо повітряної оборони країни - деталі

Наразі Україна очікує підтримку США та міжнародних партнерів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленській

Президент України Володимир Зеленській / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленській повідомив, що країна працює над закупівлею додаткових систем протиповітряної оборони Patriot у США, щоб посилити захист території від ракетних та дронових атак.

Про це йдеться у його повідомленні у Telegram.

«Тривають відновлювальні роботи після нічного удару. Масований був удар, багато балістики — щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний.

За цю ніч українські Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів, це суттєвий результат підрозділів безпілотних систем, армій.

Нагадаємо, раніше ми писали, про те, що ще буде постачання з Німеччини.

Дата публікації
Кількість переглядів
386
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie