Президент України зустрінеться у Парижі з європейськими лідерами для "звіряння годинників"

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться у Парижі з європейськими лідерами для «звіряння годинників».

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

«Президент України зустрінеться в Парижі з фон дер Ляєн, Рютте, Мерцом, Стармером для „звірки годинників“ під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України. А точніше — гарантій безпеки Європи на східному кордоні», — написав він.

Подоляк зазначив, що є два паралельні процеси. Перший — ситуативна спроба зупинити війну, у якій головну роль відіграють Сполучені Штати й особисто Дональд Трамп. Другий — конструювання повоєнної архітектури Європи. Там знають свої слабкості: європейці мають дефіцит зброї та не можуть без США накласти ефективні санкції на Індію та Китай. Але ЄС узяв на себе мілітарне стримування Росії — на базі ЗСУ, українських ракетно-дронових технологій, можливо, за участю європейського контингенту.

«Україна виступає активним модератором у цих процесах. Постійне щоденне спілкування з партнерами заради глобальної та континентальної безпеки…», — резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про новий підхід до гарантій безпеки для України і пояснив, як США та ЄС забезпечуватимуть підтримку.