Політика
281
1 хв

Президент України зустрінеться у Парижі з європейськими лідерами для "звіряння годинників"

Зеленський та європейські лідери обговорять майбутнє безпеки. Радник ОП Подоляк розкрив деталі переговорів та ролі України.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться у Парижі з європейськими лідерами для «звіряння годинників».

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

«Президент України зустрінеться в Парижі з фон дер Ляєн, Рютте, Мерцом, Стармером для „звірки годинників“ під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України. А точніше — гарантій безпеки Європи на східному кордоні», — написав він.

Подоляк зазначив, що є два паралельні процеси. Перший — ситуативна спроба зупинити війну, у якій головну роль відіграють Сполучені Штати й особисто Дональд Трамп. Другий — конструювання повоєнної архітектури Європи. Там знають свої слабкості: європейці мають дефіцит зброї та не можуть без США накласти ефективні санкції на Індію та Китай. Але ЄС узяв на себе мілітарне стримування Росії — на базі ЗСУ, українських ракетно-дронових технологій, можливо, за участю європейського контингенту.

«Україна виступає активним модератором у цих процесах. Постійне щоденне спілкування з партнерами заради глобальної та континентальної безпеки…», — резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про новий підхід до гарантій безпеки для України і пояснив, як США та ЄС забезпечуватимуть підтримку.

281
