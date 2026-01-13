Зеленський вніс кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони

Михайло Федоров / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Михайла Федорова міністром оборони України.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Як повідомляє нардеп, комітет з питань національної безпеки підтримав Федорова на посаду Міністра оборони

І Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики - першого віце-премʼєр-міністра України.

“За” проголосували 19 депутатів.

Рішення ухвалене після того, як 13 січня Верховна Рада проголосувала за звільнення Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації. За відповідну постанову проголосували 270 народних депутатів.

Як пояснив глава держави, кандидатура Федорова пов’язана з потребою радикальної технологізації Збройних сил України. Зеленський наголосив на результатах роботи ексглави Мінцифри у сфері цифровізації та розвитку оборонних технологій, зокрема виробництва безпілотників, обсяги якого, за словами президента, перевищили 1000 одиниць на добу.

Водночас чинному міністру оборони Денису Шмигалю президент запропонував нову посаду – віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України.