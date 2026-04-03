Президент Єгипту дав Зеленському обіцянку щодо українського зерна: про що домовились

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі / © Associated Press

Єгипет відмовився приймати російське зерно, вивезене з тимчасово окупованих українських територій, натомість країна зацікавлена у збільшенні імпорту зерна з України.

Про це український президент повідомив в офіційному Telegram-каналі після телефонної розмови з лідером Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Глава держави зауважив, що президент Єгипту висловив готовність долучитися до зусиль задля досягнення справедливого миру, домовившись про подальшу координацію дій на рівні міністрів закордонних справ.

«Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з наших тимчасово окупованих територій і водночас зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України. Дякую за це рішення. Також Єгипет готовий докласти зусилля для досягнення достойного миру. Домовилися, що міністри закордонних справ будуть контактувати», — написав Зеленський у соцмережі.

Також він повідомив, що під час перемовин сторони обговорили перспективи військово-технічного співробітництва. Окрему увагу лідери приділили ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки, проаналізувавши її вплив на світовий ринок нафти.

«Обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також її вплив на світовий ринок нафти. Я поінформував про наші зустрічі та домовленості з країнами регіону. Україна має значний потенціал для військово-технічного співробітництва, і ми готові працювати в цьому напрямі також і з Єгиптом», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Росія перебудовує окуповані території України та вивозить звідти цінні ресурси. Як пише Reuters, з цих територій постачають, зокрема, вугілля та зерно до різних країн через відновлені порти Маріуполя і Бердянська.

Читайте також:

