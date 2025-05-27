Президента Литви потішила заява Трампа про те, що Путін збожеволів

Дональд Трамп і Джей Ді Венс / © Associated Press

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Президент Литви Гітанас Науседа назвав “сильною і адекватною” заяву американського колеги Дональда Трампа про те, що “фюрер” РФ Володимир Путін “збожеволів”.

Про це повідомляє Delfi.

"Це сильна заява. Це абсолютно адекватна заява.Нам це було ясно задовго до цього. Що ж, президент дійшов такого висновку, і, судячи з усього, Путін останнім часом надав для цього безліч підстав", – заявив Науседа.

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З його слів, останніми масованими ударами по Україні “Путін налаштовує проти себе весь світ і, безумовно, заслуговує на набагато жорсткіші санкції”.

“Дуже сподіваюся, що колеги в Євросоюзі зрозуміють, що 17-й пакет санкцій – це всього лише сигнал. Ми повинні підготувати 18-й пакет санкцій, який дійсно стане коктейлем Молотова", - наголосив литовський лідер.

Втім, наголошує Науседа, поки що не можна гарантувати що такі жорсткі заяви Трампа призведуть до того, що Вашингтон таки вживе більш жорстких заходів для тиску на Росію.

"Я не можу цього гарантувати, тому що не можу оцінювати плани президента Трампа. Просто в деяких випадках він реагує різко, в інших випадках ми можемо іноді знизувати плечима і дивуватися, чому раптом такий позитивний тон", – додав Науседа.

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Окрім того, заявив президент Литви, мовляв, обговорення про посилення санкцій проти Кремля, “вже набридли, швидше потрібні дії".

Нагадаємо, після масованого удару президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Путін “абсолютно збожеволів” і без будь-яких причин обстрілює Україну. Американський лідер також припустив можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії через її обстріли українських міст.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що диктатор РФ Володимир Путін використовує нові масовані удари по Україні як складову багатовекторної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українців. “Фюрер” намагається показати, що готовий і далі воювати, вважають експерти.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його американський колега Дональд Трамп усвідомив — президент Росії Володимир Путін брехав тому про свою готовність до миру у війні проти України.

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Дата публікації 17:53, 26.05.25 Кількість переглядів 33 Путін догрався! “Друг”-Трамп в шоці і перейшов до дій з партнерами! Історичне рішення!