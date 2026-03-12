Президентка Бундестагу заявила, що Путін націлений не лише на Україну

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

У країнах Європейського Союзу дедалі більше усвідомлюють, що Росія становить загрозу не лише для України, а й для інших держав Європи.

Про це заявила президентка Бундестагу Юлія Кльокнер.

«Ми — німці і також інші європейські країни — добре усвідомлюємо, що Росія має на прицілі не лише Україну. До речі, можу сказати, що тема гібридної війни, кібератак тощо дуже сильно зросла — також проти німецького Бундестагу. Росія є великою загрозою, ми це знаємо», — підкреслила вона.

Реклама

Кльокнер зазначила, що в Європейському Союзі «дуже реалістично» оцінюють ситуацію та не відкидають жодного сценарію дій, які може планувати диктатор Путін. Так вона відповіла на запитання про можливі провокації Росії на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Вона також наголосила на необхідності посилювати кроки, які обмежують можливості країни-агресорки фінансувати війну проти України.

Окрім того, президентка Бундестагу підкреслила, що Німеччина не відволікається від підтримки України, попри те що значна увага міжнародної спільноти нині прикута до подій на Близькому Сході.

Кльокнер також відзначила український досвід у боротьбі з безпілотниками та гібридними загрозами, який є цінним для партнерів.

Реклама

«Ви напрацювали неймовірну експертизу у питаннях виявлення дронів та протидії дронам», — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що президент повідомив, що вчора Україна отримала від Німеччини 35 ракет PAC-3 для систем Patriot, які обіцяли на останньому засіданні у форматі «Рамштайн».

Ми раніше інформували, що українські інструктори в Німеччині передадуть свій досвід у галузі артилерії, інженерії, бронетанкових операцій, використання безпілотників, а також командування та управління.