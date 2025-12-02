ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Президентський борт Зеленського приземлився в Дубліні: українська делегація доповість президенту про перемовини з США

Президентський літак України вночі прибув до Дубліна, де українська делегація має прозвітувати Володимиру Зеленському про хід перемовин зі Сполученими Штатами Америки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 22:47 за ірландським часом (00:47 за київським) здійснив посадку в міжнародному аеропорту Дубліна (EIDW).

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на моніторинговий ресурс AirNav.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що українська делегація відвідає Ірландію у вівторок, 2 грудня, щоб доповісти йому про результати перемовин зі США.
"Ми отримуємо повністю фідбек від нашої делегації — вони приїдуть завтра в Ірландію і мені покроково скажуть, де ми, в їхніх перемовинах. І так само я розумію, що і російська сторона отримує також відповідну реакцію від Сполучених Штатів", — заявив Зеленський під час пресконференції в Парижі у понеділок.

Раніше Sky News із посиланням на прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна повідомляв, що Зеленський здійснить свій перший офіційний візит до Ірландії 2 грудня.

Нагадаємо, команда президента США розробляє план закінчення війни, який більше нагадує масштабну комерційну угоду, ніж дипломатичний договір. Замість далекобійної зброї Києву пропонують «економічні стимули», а Росії — спільний бізнес в Арктиці та космосі. Про це йшлося раніше у The Wall Street Journal.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie