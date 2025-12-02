- Дата публікації
-
Президентський борт Зеленського приземлився в Дубліні: українська делегація доповість президенту про перемовини з США
Президентський літак України вночі прибув до Дубліна, де українська делегація має прозвітувати Володимиру Зеленському про хід перемовин зі Сполученими Штатами Америки.
Президентський літак Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 22:47 за ірландським часом (00:47 за київським) здійснив посадку в міжнародному аеропорту Дубліна (EIDW).
Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на моніторинговий ресурс AirNav.
Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що українська делегація відвідає Ірландію у вівторок, 2 грудня, щоб доповісти йому про результати перемовин зі США.
"Ми отримуємо повністю фідбек від нашої делегації — вони приїдуть завтра в Ірландію і мені покроково скажуть, де ми, в їхніх перемовинах. І так само я розумію, що і російська сторона отримує також відповідну реакцію від Сполучених Штатів", — заявив Зеленський під час пресконференції в Парижі у понеділок.
Раніше Sky News із посиланням на прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна повідомляв, що Зеленський здійснить свій перший офіційний візит до Ірландії 2 грудня.
Нагадаємо, команда президента США розробляє план закінчення війни, який більше нагадує масштабну комерційну угоду, ніж дипломатичний договір. Замість далекобійної зброї Києву пропонують «економічні стимули», а Росії — спільний бізнес в Арктиці та космосі. Про це йшлося раніше у The Wall Street Journal.